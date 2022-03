Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al exPresidente Felipe Calderón de ser un "cinicazo" por opinar de la masacre en Michoacán, también dijo que seguirá con la estrategia de "abrazos, no balazos". Mientras que sobre el conflicto de Rusia vs Ucrania, afirmó que no romperá relaciones comerciales con el primer país, y, sobre el caso de Julio Sherer, acusado por el abogado Juan Collado, de coacción, "no se puede acusar sin pruebas".

Mañanera de AMLO: Cinicazo Felipe Calderón

El lunes Felipe Calderón compartió un mensaje sobre el presunto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para afirmar que "es noticia por su escalofriante contenido, no por política".

En respuesta, este martes, López Obrador acusó a Calderón de "cinicazo".

"Cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos le dan vuelo, hasta Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique porque tenía como brazo derecho en su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública", arremetió López Obrador.

"Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina de la derecha, yo digo el conservadurismo, es la hipocresía", dijo.

Además, el Presidente tabasqueño reiteró que su gobierno seguirá con la estrategia de "abrazos, no balazos".

"Estoy convencido de eso, lo que pasa es que lleva tiempo. Esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes, ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva".

Mañanera de AMLO: México no tomará represalias económicas contra Rusia

López Obrador afirmó que no tomará ninguna represalia contra Rusia luego de que invadió a Ucrania.

"Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", afirmó.

El Presidente de México reiteró que la postura del gobierno es en contra de la invasión de Rusia, de China, de Estados Unidos. Afirmó que no ha sostenido diálogo con Rusia ni Ucrania.

Mañanera de AMLO: no se puede acusar sin pruebas sobre Julio Sherer

Luego de la demanda del abogado Juan Collado en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Sherer, por presuntamente entregar sus bienes a empresarios afines a la 4T, López Obrador aseguró que no se puede acusar sin pruebas.

"y en todos estos asuntos hay intereses políticos, ayer lo mencionaba, Salinas de Gortari, Collado, me consta no hablo al tanteo, de que tienen relación. Puse el ejemplo de que cuando Salinas recomienda a Ahumada en Cuba, el abogado que defiende a Ahumada es Collado", afirmó.

