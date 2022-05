Nuevo León.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que haya tenido un desliz al afirmar el jueves que su gobierno protege a todos los seres humanos, incluyendo criminales, por lo que reiteró que su estrategia son "abrazos, no balazos", aunque se rían.

"Cuando dije 'abrazos, no balazos', se rieron, y todavía lo siguen haciendo, no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes, nos está dando resultado. Sin violar derechos humanos", afirmó desde Escobedo, Nuevo León.

AMLO aseguró que con esos programas les está quitando el semillero, a los jóvenes, a la delincuencia, a los llamados "halcones".

López Obrador respondió a un periodista que no tuvo un "desliz" el jueves cuando afirmó que se tenía que "proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos".

El presidente tabasqueño cuestionó a intelectuales o escritores que criticaron su posicionamiento frente a los criminales.

"Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a yerro mata a yerro muere, y el diente por diente, y el ojo por ojo", justificó López Obrador. "Nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos".

Posteriormente descartó que haya tenido un desliz al afirmar que se debe proteger la vida de los criminales.

"No, fíjense que así pienso, y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados", dijo el Presidente de México luego de que el Ejército fue corrido por un grupo criminal en Michoacán.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió con los papás de Debanhi Susana Escobar a quienes prometió que la muerte de su hija no quedará impune.

"Me reuní con ellos, gente muy buena, un maestro y su esposa, y como padres están dolidos, desechos", indicó.

"Hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y que no haya impunidad, vamos a estar pendientes que se pueda hacer justicia".

