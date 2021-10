Ciudad de México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Barlett, acudió a comparecer ante los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ahí fue increpado por el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien le acusó de estar obsesionado con el uso del carbón y la presunta adquisición a través de familiares, empresas y presta-nombres, de 25 bienes inmuebles.

También le reprochó su insistencia sobre la reforma energética para proteger sus negocios y los del senador morenista, Armando Guadiana.

El emecista puso en duda que estén comprometidos con las energías limpias, porque en el caso del director de la CFE, no pudo cuidar ni las elecciones de 1988.

"Sí, en la exposición de motivos nos dicen que no van a desaparecer las energías limpias, que las van a cuidar mucho, ¿así como cuidaron las elecciones del 88, licenciado?", preguntó.

En respuesta, Bartlett negó estar obsesionado con el carbón.

"No tenemos una obsesión del carbón, no sé de dónde saca usted eso. ¿Sabe usted, señor diputado, cuántas plantas de carbón tenemos, sabe usted? Le quiero recordar a usted y a los diputados que participan en está plática que la CFE genera 37 por ciento de la energía limpia del País", replicó, entre aplausos de morenistas.

Pero el emecista le reviró cuestionando el origen de su patrimonio.

"Yo le preguntaría a usted, ¿cuántas casas tiene? Porque aquí se habla de negocios, nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto, no hay nadie de Movimiento Ciudadano con negocios con Peña Nieto", sostuvo.

El coordinador de MC acusó a Bartlett de estar peleando, a través de la reforma eléctrica, a favor de los negocios de él y del senador morenista Armando Guadiana.

"La CFE le acaba de dar un contrato por 32 millones 828 mil pesos al senador Guadiana. Sí está obsesionado con el carbón y más cuando es negocio para ustedes, director. ¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuentas de sus inversiones están en los Pandora Papers? ¿Por qué no nos explica por qué compraron, tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma, Lomas de Chapultepec 11 propiedades en un radio de dos kilómetros? ¿Por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido?", dijo en medio de gritos de "cobarde" de legisladores de Morena.

El emecista fue interpelado por el petista, Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó de ser empleado del ex Presidente Carlos Salinas.

Álvarez Máynez respondió que el único empleado de Salinas es Bartlet, y llamó a Noroña "el señor de los suelos".

"Ustedes están peleando contra los negocios de Peña Nieto, pero están peleando por los negocios de Guadiana y de usted, señor Bartlett. Si Salinas llegó al poder fue por el fraude de este señor y hoy vienes de lame suelas con el del fraude, hermano, no cabe duda que sigues siendo toda tu vida lo que empezaste siendo: el señor de los suelos", señaló.

