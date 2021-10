El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para participar en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, esto según un informe dado este viernes por la mañana, por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Marcelo Ebrard.

México busca dejar atrás el asistencialismo y tener reciprocidad con el gobierno estadounidense en materia del control de tráfico de armas y en extradiciones, afirmó el funcionario.

Este martes, en la conferencia mañanera de AMLO realizada en las instalaciones del Museo Naval México, Marcelo Ebrard, titular de la SER, dio detalles de materia de seguridad binacional también estará presente el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

El día viernes estarán en México mi homólogo, el secretario Antony Blinken; estará el titular del DHS, el secretario Mayorkas; y estará el fiscal general de los Estados Unidos. Habrá una reunión que amablemente el señor Presidente va a encabezar el viernes por la mañana, para que les informemos, al presidente, los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar.

El canciller manifestó que en 10 meses que lleva la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el gobierno mexicano ha buscado dejar atrás la Iniciativa Mérida, la cual calificó de "asistencialista", y en su lugar se busca impulsar una nueva estrategia de seguridad basada en el "entendimiento simétrico y respetuoso".

"En materia de seguridad, nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente que es: tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando; y, por ende, se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento.

A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para decir 'necesito asistencia, necesito esto, necesito el otro, necesito que tú me apoyes', no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso; y eso es lo que hemos venido construyendo, expuso.