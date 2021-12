Aunque fueron los legisladores de Morena quienes no autorizaron el presupuesto al INE para realizar la consulta de revocación de mandato, ahora ese partido ataca a los consejeros, mientras que el PAN los defiende.

Ayer, el líder de Morena Mario Delgado acusó a Lorenzo Córdova, presidente del INE, de presuntamente encabezar la oposición al avance democrático.

"Confiamos en que la SCJN rectifique este golpe a la democracia participativa que los conservadores han orquestado a través de sus empleados en el INE", afirmó en su cuenta de Twitter el líder morenista.

Mario Delgado acusó al INE de un "golpe a la democracia". Foto: Twitter

Recuerda PAN a Morena que no autorizó el presupuesto

Sin embargo, el líder del PAN, Marko Cortés, reprochó que los propios morenistas no autorizaran los recursos al INE.

"Deben admitir que nadie está obligado a lo imposible, sobre todo porque fueron los diputados morenistas quienes le quitaron al INE el dinero para la supuesta revocación del mandato", señaló el panista.

Cortés respaldó la decisión del INE de posponer el ejercicio ciudadano hasta que la Suprema Corte dé su veredicto.

Marko Cortés defendió la decisión del INE. Foto: Twitter

Sin embargo, criticó que la consulta solamente sea una "adicción presidencial" por el culto a la personalidad del presidente, pues el ejercicio se ha desvirtuado al pasar de revocación a ratificación.

El morenista Ricardo Monreal propone solución a recursos

A diferencia del líder de Morena, el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal propuso que el gobierno federal ayude al INE a obtener los recursos necesarios para no aplazar la revocación de mandato.

Monreal propuso al INE disminuir privilegios, otros tipos de gastos y "platicar con el Ejecutivo y Hacienda para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio".

"Llamaría a la conciliación entre uno y otro, para que con un poco de apoyo económico pudiera salir adelante este ejercicio de revocación de mandato", propuso.

Sin embargo, Monreal señaló que el INE se extralimitó al aplazar el ejercicio, pues está establecida en la Constitución.

"El INE pudo actuar con más inteligencia, su director hablar con el Gobierno, buscar por la vía conciliatoria un apoyo económico para llevar a cabo la consulta y no enfrentar de manera tan radical este tema; además, no tienen razón, desde punto de visto jurídico, no tienen razón el tratar de alterar una fecha", indicó.

El viernes, el INE, con una votación dividida de 6 a favor y 5 en contra, avaló aplazar la consulta de revocación de mandato que estaba programada para el 10 de abril de 2022 debido a que la institución no cuenta con los recursos para realizarla.

Ese mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "chicanadas" el planteamiento del INE de aplazar la consulta. Sin embargo, sus críticas no se enfocaron a los diputados morenistas que no aprobaron el presupuesto para realizar la consulta.

