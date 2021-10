México. – Con la filtración de la lista de paraísos fiscales, Pandora Papers, el presidente AMLO pidió abrir una investigación para revisar si hay delitos entre los políticos mexicanos que figuraban.

El ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana, la pareja de Manuel Bartlett y los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala son los mexicanos que se encuentran en la lista a la que se refirió el presidente y aseguró que Raúl Salinas robó más.

Desde las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos en Puebla, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa, estar enterado de la lista de personas que sacan dinero del país.

El mandatario dijo que ya estaba enterado de dicha publicación conocida como Pandora Papers, ya que el titular de SCT le informó de un dinero que depositó en un fondo que depositó en el extranjero, por el que se encontraba preocupado.

Por ese motivo, solicitó explicación al funcionario de su Gabinete.

(Arganis) me dijo 'estoy preocupado por un dinero que deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron, o sea que lo transaron este fondo, no solo a mi, a varios, y va salir este asunto, y quiero informarle que eran unas acciones que cobré de ICA'. Le pregunté cuánto, dijo '3 millones de dólares'. No, de pesos, no mucho, ¿cuándo? 'Cuando salí de ICA', hay que esperar la investigación, de estás trasferencias de fondos, y ayer me mandó un recadito porque le dije que seguramente me iban a preguntar.