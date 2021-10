México. – El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró y advirtió que no indemnizará a empresas que cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica del gobierno de AMLO.

Bartlett dijo en conferencia de prensa que no se pagaría nada, ya que esta es una decisión constitucional luego de que le preguntaran sobre el pago de indemnizaciones si es que las empresas demandan y decidan no participar bajo el nuevo esquema que proponga la CFE.

El director de CFE mencionó que los contratos cancelados no se indemnizarán, por lo que invitó a las empresas a que participen en un sistema conveniente, ya que esa “telaraña” que inventaron no es sostenible y el gobierno no lo permitirá.

Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no. En la expropiación petrolera así fue, se pasaron años discutiendo las petroleras aquí en México, vinieron los problemas de no poder reglamentar el artículo 27 constitucional, se pasó años con la presión de que no podía ser retroactiva. Sí es retroactiva, la Constitución tiene la facultad para reformar todo y no creo yo que deba de haber una disputa de este tipo".

CFE advierte a empresas consumidoras de energía por ventas legales

Bartlett reiteró frente a medios, que el presidente López Obrador ha señalado a grandes empresas consumidoras de energía como Walmart, Femsa-Oxxo, Telcel y Chedraui, que tendrán que comprar la energía de manera “legal” que venda CFE cuando la reforma eléctrica sea aprobada.

Además, indicó nuevamente que el esquema de autoabasto que se creo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ya va a desaparecer ya que es “ilegal”.

En el autoabasto están todos los grandes consumidores y no pagan lo que tienen que pagar, pero eso se tiene que desbaratar. Ese contrato que firman es mentira, es ilegal, leonino, contrario a nosotros, no pueden subsistir esas sociedades de autoconsumo que son monopolios privados ilegales, tienen que participar en el sistema que se va a crear”.

Manuel Bartlett también añadió que siente coraje al ver “socios” deshonestos que no pagan.

Da coraje ver todos estos disque socios, porque tenemos todos los datos de cada una de estas sociedades que no pagan, por eso se elimina la figura de autoabasto, ya no hay; es decir, tienen que comprar en un mercado honesto y habrá electricidad para todos, pero no en un régimen oligárquico, cínico como éste”.

Reforma eléctrica respetará inversión privada

Bartlett destacó que la CFE acepta 46% de inversión privada; no se va a expropiar y aclaró que se va a respetar en un nuevo modelo.

Lo que se va ver es cuánto se invirtió aquí, no la figura (bajo la que se hizo). Vamos a establecer una especie de competencia, que tanto les gusta, entonces les vamos a comprar la energía nosotros en un mercado con los mejores precios”.

Para finalizar, el director de CFE incitó a la inversión privada a que participen ya que está vez será diferente, bajo las reglas.

Les estamos invitando a que participen. Ellos quieren participar, ellos dicen que quieren mucho a México, que se quieren quedar aquí, muy bien, pero bajo las reglas del Estado".

La reforma eléctrica que AMLO presentó busca el rescate de la CFE y el objetivo es contrario al de la política “neoliberal” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

(Con información de Proceso)

