Jorge Alcocer, el secretario de Salud, comentó que en algunos casos de COVID en los niños –no graves- pueden ser tratados con tés, paracetamol y ungüentos como el vaporub.

"No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos.

El titular de Salud explicó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que algunos de los síntomas de la variante Ómicron son gripa, mucosidades y tos, pero no tos seca.

Jorge Alcocer asegura que médicos deben estar actualizados en tratamientos COVID

"Estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestia en la garganta como también es notorio, no quiere decir que el que no tenga ésta o el que lo tenga ya es diagnóstico, no, es orientador, da lo que es la gripe, más mucosidades, molestia por aquí (en la garganta) y tos, pero tos diferente, no es tos seca, son detalles que los médicos deben que considerar porque como dije al principio hay acciones de las alergias, hay acciones médicas, clínicas, enfermedades de otras bacterias y hasta el frío como tal influye directamente en las células pulmonares y de la tráquea", detalló.

Señaló que los médicos deben estar actualizados en los tratamientos, primero para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, porque estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada.

Alcocer dijo que si se sospecha que existe el Covid-19, se le hace la prueba para detectar que tiene el virus, "no será práctico ni necesario saber si tiene ómicron o no tiene, esto corresponde a posteriori cuándo se conozca la información de mayor número de casos".

