Ciudad de México.- Loretta Ortiz fue elegida por Senadores como la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sustituirá en el cargo a Fernando Franco, quien se jubilará.

Ortiz compitió por el cargo con Bernardo Bátiz y Eva Verónica Gyvés. Los tres fueron parte de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El viernes pasado, Ortiz reconoció ante la comisión de Justicia del Senado su cercanía con el Mandatario federal.



"No niego mi relación con el Presidente, pero como consejera (del Consejo de la Judicatura Federal) nunca me habló él, nadie me pidió nada y yo nunca le hablé a un juez para que modificara su sentencia", sostuvo.

