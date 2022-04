Ciudad de México.- Ambientalistas, buzos y artistas tomaron la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre las afectaciones del Tren Maya en el Tramo 5 que va de Tulum a Cancún.

"Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el Tramo 5 del Tren Maya. Como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y sus cuevas; así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines", expusieron en una carta.

"Venga a conversar a la zona de construcción del Tramo 5, con alguno de los expertos y comunidades locales de la zona, tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo. En espera de que nos dé fecha, quedamos de usted ambientalistas, artistas, activistas buzos, biólogos, académicos y expertos".

El Presidente Andrés Manuel López Obrador espera reunirse con los artistas que fueron parte de la campaña Sélvame del Tren, pues consideró que no lo hicieron de mala fe ya que incluso su hijo lo cuestionó.

"Los voy a invitar a ver si platicamos... los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan y platicamos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción, me pasa, de repente Jesús Ernesto en casa me cuestionó, 'oye, cómo están destruyendo la selva', a ver, a ver, chamaco, y le tuve que explicar", mencionó.

Acusa AMLO a ambientalistas de falsarios

En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo mantuvo su postura de que los ambientalistas que están en contra del Tren Maya son falsarios, luego de que fuera detenida su construcción en el tramo de Playa del Carmen a Tulum por un juez al considerar que daña el medio ambiente.

Ayer se dio a conocer que el Juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió la suspensión provisional a la asociación civil "Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano" para poder detener las obras en el tramo cinco sector sur del proyecto.

La queja fue impulsada por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas y quienes aseguran hay una falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo kárstico que impera en la zona.

