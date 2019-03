*** TRANQUILOS

El empresario hoy jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, pisó León con la encomienda de tranquilizar al sector empresarial, confundido por algunas decisiones del Ejecutivo, y parece lo logró.

*** CAUTELA

Le ayudó que además tiene como su colaborador al ex rector del ITESM, David Noel Ramírez. Eso sí, los empresarios tampoco “se la compran” toda, pues saben que una cosa son los dichos, y otra los hechos.

*** AMLO EL 8

Así le plancha el camino a la visita de Andrés Manuel para el viernes 8 de marzo, a las 5:30 de la tarde en la Deportiva del Estado “Enrique Fernández”, en la gira de los 100 días y el apapacho a zapateros.

*** DINERO A VIOLENTADAS

Luego de que AMLO anunciara que la Secretaría de Gobernación entregará directamente los apoyos económicos a las mujeres víctimas de violencia y no a los refugios de atención, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez, cuestionó que eso evidencia un total desconocimiento de lo que necesitan. La bancada azul insistirá en que los recursos se destinen a los refugios que ofrecen un apoyo integral.

* FUERA DE REALIDAD

El leonés señaló: “Proponer acudan a una ventanilla para tramitar un apoyo económico es un despropósito, está fuera de toda realidad y vulnera los derechos humanos tanto de ellas y sus hijos”. Acusó se trata de una ocurrencia reflejo de un gobierno asistencialista que evade su responsabilidad.

*** ALMA, ¿ADIÓS?

La jefa estatal de Morena, Alma Alcaraz, podría estar regresando pronto a su tierra Sinaloa. Es un hecho que ya el Comité Nacional, que encabeza Yeidckol Polevnsky, le planteó la posibilidad de ir como dirigente interina en la entidad donde son primera fuerza política, y para nada que le desagradó.

* SINALOA, REGRESO

Eso sí, Alma no se apresura a hacer maletas, pues falta que esa charla informal se confirme. Ella conoce bien la grilla política en Sinaloa, donde fue secretaria general del Comité Estatal del PAN, y también diputada federal y funcionaria federal por ese partido, al que dejó y luego llegó a Morena.

* DIRIGENCIA TENSA

Aterrizó hace algún tiempo en Guanajuato a invitación del empresario de Silao, Ricardo García Oseguera, para ser Secretaria General de Morena y desde septiembre encargada de la Presidencia, cargo que debiera dejar Ernesto Prieto para ser diputado, y con quien mantiene una tensa relación.

* ¿QUIÉN AL RELEVO?

El diario Sol de Mazatlán publicó que ya esperan a Alma para poner orden entre varias corrientes y preparar la elección interna de la dirigencia estatal. Mientras tanto la gran pregunta en el terruño ahora es ¿quién la sustituye?, ahí estará la disputa al menos entre las dos marcadas tribus morenistas. No es un tema menor al gobernar hoy cinco municipios, uno es Salamanca, y ser la segunda fuerza legislativa.

*** SÍ LE TOCA

En más de los dimes y diretes entre el fiscal Carlos Zamarripa y el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez, ayer el empresario leonés le reviró en su argumento de que la prevención del delito no es su tema, que la procuración de justicia interviene cuando ya se cometen para investigar y esclarecerlos.

* IMPUNIDAD

Así le dijo: “Una de las cosas que genera más inseguridad es la de que, si yo hago algo malo, no me pasa nada y, la impunidad sí es material del Fiscal General y su obligación es atacarla, si seguimos generando la percepción de aquí el que la hace no la paga, entonces nunca vamos a salir del problema”.

*** FONDO SEGURIDAD

El alcalde Héctor López firmó ya el convenio del Fondo Estatal para la Seguridad. A León le tocan este año 28.2 millones de pesos (lo que compensa la reducción de Fortaseg por igual monto). Primero recibirán un 70% para capacitación y equipamiento, y el resto al cumplir una serie de indicadores.