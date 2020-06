A ver, AMLO. ¿Por qué?

¿Por qué “sus datos” van a ser más creíbles que los publicados por las propias autoridades financieras de México y del mundo que anuncian la catastrófica caída del 10% de nuestra economía? ¿Por qué acabó de un plumazo con el NAICDMX, con ProMéxico y con el Consejo de Promoción Turística y evitó la captación de miles de millones dólares anuales y de cientos de miles de empleos? ¿Por qué le es irrelevante que 12 millones de mexicanos se hubieran quedado sin ingresos en abril, para ya ni hablar de mayo? ¿Por qué paralizó a la inversión nacional y extranjera para desplomar el crecimiento económico, el empleo y acelerar la descomposición social? ¿Por qué no encarceló a la “Mafia del Poder”, tal y como lo prometió hasta el cansancio durante su campaña presidencial? ¿Por qué no construyó un Estado de Derecho, el sueño de la mayoría de los mexicanos y en cambio, nombró a un Fiscal General a modo para aplicar la justicia selectiva? ¿Por qué se propone controlar el INE, el TRIFE, el INAI, como ya lo hizo con la CNDH, el INEE, los soportes de la democracia mexicana? ¿Por qué desea imponer al árbitro electoral y dominar en el tribunal respectivo? ¿Por qué, eh?

¿Por qué promueve la corrupción al asignar y no licitar las compras federales? ¿Por qué mintió al asegurar que ahorraría 500,000 millones de pesos derivados de la putrefacción de la pandilla priísta, solo para que el botín lo disfrutara ahora la pandilla morenista? ¿Por qué insiste en erradicar la inseguridad nacional por medio de “abrazos y no balazos” ante las carcajadas del hampa? ¿Por qué no se conduele ante el asesinato de 36,000 mexicanos durante su primer año de gobierno, además de 11 mujeres privadas de la vida al día? ¿Por qué puso la reforma educativa en manos de una coordinadora defensora de la ignorancia? ¿Por qué en lugar de promovernos como el país de la oportunidad, daña gravemente la marca México y deja de representarnos en foros internacionales, como correspondería a la décima tercera potencia económica del orbe? ¿Por qué divide al país en lugar de reconciliarnos? ¿Por qué utiliza impunemente el presupuesto federal como su caja chica, desperdicia el ahorro nacional en proyectos suicidas y compra votos con recursos públicos de cara al 2021? ¿Por qué destinó sólo el 0.6% del PIB para rescatar a las empresas de la quiebra y evitar el desempleo, cuando EU dedicó el 10%? ¿Por qué ante la injusta distribución de las participaciones federales, no trata de impedir el rompimiento del pacto federal y la balcanización del país? ¿Por qué canceló las estancias infantiles y los comedores comunitarios, y abandonó a su suerte a cientos de miles de pequeñitos y condenó al hambre a millones de mexicanos? ¿Por qué no utiliza gas para impedir las emisiones tóxicas de las refinerías y de las termoeléctricas que matan a más mexicanos que el Covid? ¿Por qué crear un “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos”, soplones, al estilo de la Gestapo, de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba o de Stasi de la Alemania Oriental? ¿Por qué no detiene a los vándalos que destruyen la propiedad privada y la pública en las marchas callejeras? ¿Por qué insiste en disparar el costo de la energía eléctrica, dañar la economía de quienes menos tienen, restar competitividad al sector industrial al usar combustóleo y envenenar el ambiente, en lugar de utilizar la energía solar y eólica, la más barata y limpia? ¿Por qué aduce no ser tapadera de nadie y encubre a presupuestívoros de su gobierno y no contiene la hemorragia de Pemex que perdió en el primer trimestre casi 600 mil millones de pesos? ¿Respuestas?

AMLO desea acabar con la desigualdad y para lograrlo no intenta elevar a los mexicanos al mínimo nivel exigido por la más elemental dignidad humana, sino hundir a toda la nación en la miseria, al estilo cubano y venezolano, y solo así lograr una paridad social, como si deseara que todos los árboles de un bosque fueran exactamente iguales y al no lograrlo, los podara a machetazos. Nunca los seres humanos seremos iguales, salvo que se utilice la fuerza de la bayoneta o el machete, para imponer la voluntad de un tirano, el “buen” guardabosques de mi ejemplo.