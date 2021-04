A VER, ¿POR QUÉ necesitaría el Poder Judicial que Arturo Zaldívar estuviera al frente de su “renovación”? Las instituciones son justamente para lo contrario: para no depender de la voluntad de una sola persona.

ESTA VISIÓN del super hombre heroico y transformador viene, obviamente, desde Palacio Nacional, donde el jefe del Ejecutivo se ve a sí mismo como el motor de la transformación, el patriarca que guía al pueblo, el Maradona que se echa al hombro al equipo, la reencarnación de Buda.

EL ASUNTO no pasaría de ser simple botana si no fuera porque ha llevado a la 4T a convertirse en aquello que decía combatir: un Estado autoritario, con el poder concentrado en el puño del Presidente. Y tras esa convicción -o fanatismo- vienen los desfiguros, como los de los viejos luchadores de izquierda aplaudiendo la su- misión de los otros poderes al Ejecutivo.

POR CIERTO que en la crónica de este golpe a la separación de Poderes y a la vida de la República, quedarán en letras de plomo las palabras de Ignacio Mier. Y es que el coordinador morenista llegó al extremo de afirmar -sin pudor alguno- que preferían la justicia que el derecho, olvidándose por completo de que el Legislativo es el que crea las leyes y que éstas, a su vez, sirven para que la justicia sea pareja y no al gusto de quien grite más fuerte.

AL MENOS oficialmente, en su visita de ayer a Monterrey, Andrés Manuel López Obrador no se reunió con la candidata Clara Luz Flores. Sin embargo, eso no significa que a la abanderada de Morena no le estén llegando refuerzos para tratar de rescatar su naufragante campaña.

CUENTAN que al cuartel general de la ex priista han estado llegando hartas camionetas con placas de la CDMX y ¡hasta de Tabasco! Tal vez algo tenga que ver aquello que se dijo -por error- en un Zoom entre senadores de que AMLO tiene especial interés en la elección de Nuevo León. A lo mejor.

QUIENES conocen la trayectoria del nuncio apostólico Franco Coppola no se sorprendieron de su viaje del viernes a Aguililla, Michoacán, epicentro de una dura disputa entre cárteles del narcotráfico.

EL REPRESENTANTE en México de la Santa Sede lidió con situaciones similares en Burundi y en la República Centroafricana, donde le tocó operar como mediador en las guerras civiles de esas naciones.

LO QUE LLAMÓ la atención es que el prelado italiano hiciera ese viaje precisamente ahora y se preguntan si se trató de un momento de inspiración o de una nueva línea dictada desde El Vaticano por su jefe, el Papa Francisco. ¿Tan mal se ve la cosa desde allá? ¡Ave María Purísima!