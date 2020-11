Eso de la confianza no me lo trago

Alcalde tonto, sentencia pronto"

Independientemente de las filias y fobias que cualquiera pueda, con toda legitimidad, irradiar para la 4T, habrá que reconocer que el trabajo de la Cancillería fue impecable y gratamente sorprendente. Queda claro que lo de Marcelo Ebrard no son las grillas sino los resultados.

Es que lo de Cienfuegos es un hito, uno relativamente "bueno", nunca habíamos visto al Tío Sam con ese nivel de respeto al país, cediendo, a su costa política, un big fish de ese tamaño. ¿Será que no estamos muy acostumbrados al respeto de los gringos?, ¿será que siempre nos hemos pensado en desventaja?, ¿chiquitos?, ¿peones?, ¿el patio trasero?

Dicho eso, tengo que confesar: perdón, pero eso de la "confianza" en las instituciones de procuración de justicia en México, nada más, perdón, pero nada más no puedo tragarlo.

Aquí, donde dejamos salir por la puerta grande a Caro Quintero debido al tortuguismo judicial y a la franca apatía, aquí, donde "El Chapo" se nos fugó no una, sino dos veces, aquí, donde a Durazo, flamante ex secretario y eterno suspirante, se le hizo bolas el engrudo con un operativo que terminó liberando a Ovidio Guzmán, aquí, donde el presidente da beso y apapacho a la mamá del "Chapo", aquí, donde todos los días la tierra escupe cuerpos de las fosas clandestinas, aquí, en el país de la impunidad al 99%, aquí en el arquetipo de estado fallido… Aquí, tan jodidos como estamos, es donde dicen que confían en la justicia... ¡No makayu!, ojalá nos pasen el tip, porque parece que México no pueda confiar ni en su sombra.

Quizá nunca sabremos qué hubo detrás de la negociación, el éxito diplomático no puede regatearse ni un ápice, la gestión de Ebrard supera por mucho la de casi todos sus antecesores. Ojalá hubiera más cancilleres y menos lamesuelas.

Si el éxito de la SRE termina manchado de impunidad, el tema pasa por otro escritorio, ¿la Fiscalía hará caso del expediente en su poder, con pruebas de sobra para fincar responsabilidad y mantener preso a Cienfuegos?, ¿o será que también quieren que nos traguemos el cuento de que la fiscalía gringa no tenía armado un expediente sólido?, ¿creen que todos son de su condición?

Soy pesimista, Cienfuegos ya está "exonerado", los militares no caben de gozo y tienen toda la razón, dominan el país, tienen más poder real del que tiene cualquiera en México y ahora, para su gorda gracia, le ganaron a la DEA… ¿Justicia?, ahorita no, joven, gracias.

De Colofón

Gatell culpa a todo el mundo por su fracaso, no debe ser fácil para la conciencia dormir con el lastre de 100 mil muertos en tus sueños, la desvergüenza lo cura todo, según él la tasa de letalidad más alta del mundo, que honrosamente poseemos, es un adarme. Cosilla pequeña.

