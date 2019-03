La simetría de Lorentz

El pasado trece de marzo se dieron a conocer en la prestigiada revista científica “Nature”, resultados experimentales probando la teoría de la relatividad de Einstein utilizando un par de relojes atómicos ultra precisos (ver: C. Sanner et al. Optical clock comparison for Lorentz symmetry testing, Nature, March 13, 2019), el objetivo fue probar la llamada simetría de Lorentz.