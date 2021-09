***León rojo

Hasta ayer por la noche en 19 días que van del mes de septiembre en León se registraban 57 víctimas de homicidio doloso, un promedio de tres diarios, en tendencia de pelear por el mes más sangriento de que se tenga registro oficial.

*Meses de terror

Este año el mes más violento fue mayo con 90 víctimas, le siguió julio con 88. En 2020 fueron febrero y agosto con 82, según datos de Seguridad Pública de León. La razón la sabemos todos: la disputa criminal por el control del mercado de drogas.

*Violencia sin fin

De enero a agosto de 2021 suman 565 víctimas, que es un 2.2% más que las 553 registradas en igual periodo de 2020. Lo que sería bueno que la Fiscalía General del Estado informe es cuántos de los responsables están detenidos bajo proceso penal.

***Robo a casa

Otro delito que registra un alza en León en lo que va del 2021 es el de robo a casa-habitación, el reporte es de 916, un 10.1% más que igual periodo de 2020.

*Otros a la baja

La Secretaría de Seguridad presume a la baja: robo a comercio (-43%), robo a transeúnte (-31%), robo de vehículo (-21%), robo a interior de vehículo (-14%).

*Relevo en dirección

A días del cambio de administración municipal la realidad obligó al relevo del director Operativo de la Policía, con la salida de Juan Pedro González Pérez, con dos años en el cargo, y el nombramiento del comandante Benjamín Pérez Estrada. Uno de los propósitos, según se dijo, es reforzar la disciplina en la corporación.

*La reestructura

Ante el promedio de tres asesinatos diarios y varios cadáveres mutilados que se han dejado en calles de León en lo que va de septiembre, la alcaldesa electa de León Alejandra Gutierrez reiteró que la respuesta a esta situación será una reestructuración a fondo en la Secretaría de Seguridad Pública de León.

***Prometida

“Se está trabajando en una reestructura, y no es la excepción seguridad, viene una reestructura importante en toda la Secretaría para fortalecerla”, sostuvo.

*Apretar en todo

Esto incluirá desde la estrategia de prevención del delito, el funcionamiento de la Academia Metropolitana de Seguridad, la operatividad de la Policía Municipal, y sobre todo, según ha dicho la panista, el fortalecimiento de la inteligencia para prevenir, reaccionar y colaborar con el M.P en la investigación de los delitos.

*En veremos

Mencionó que la renovación será desde cómo se conforma la dependencia encargada de la seguridad pública, hasta varios de los perfiles que la integran. Eso sí, de la continuidad o no del secretario Mario Bravo Arrona, aún ni una palabra.

*La diferencia

“Estamos trabajando arduamente, queremos hacer cosas mejores”, indicó. En el mes de foros y mesas sectoriales la panista prometió más que sólo ajustes, ofreció un gobierno “completamente diferente”, según sus propias palabras. Atentos pues.

*Gabinete, paciencia

Eso sí, del gabinete legal y ampliado está claro que Alejandra no soltará prenda hasta pocos días antes de asumir el poder (10 de octubre). Lo que hoy sabemos, y no por voz de Alejandra sino por la renuncia obligada, es la llegada del ex Consejero del Poder Judicial, Jorge Jiménez Lona, como nuevo Secretario del Ayuntamiento.

*En el registro

Por cierto la Alcaldesa electa de León no faltó el sábado a la cita en el registro de Eduardo López Mares y Rosario Corona Amador, como fórmula única para la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN 2021-2024.

***La disculpa

Hoy en punto de las 9 de la mañana el alcalde interino de San Miguel de Allende, Gonzalo González, cumplirá con ofrecer disculpas públicas a las periodistas Ana Luz Solís y Antonieta Herrera, por la violación a su derecho a la libre expresión.

*Que no querían

Con esto da cumplimiento a uno de los apartados de la recomendación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por los hechos ocurridos el 26 de julio del 2019 en los que intervino el hoy alcalde con licencia, Luis Alberto Villarreal.

***Felicitaciones

De acuerdo con el Obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, el trienio de Elvira Paniagua fue bueno, pues, aunque le tocó “el ocaso” de su gestión, el poco acercamiento fue de confianza, amistoso y amable, y que gente le ha dicho que si bien le tocó un periodo difícil, supo hacer cosas buenas.

*Resultados

Monseñor Aguilar aseguró que la muestra está en las obras de remodelación del Centro, pero parece no considerar que dichos trabajos no están del todo terminados, con jardineras mal hechas, y con residuos de concreto por las calles.

*Seguridad

Finalmente dijo que en cuanto a la inseguridad, hace un año la ciudad era peor que una zona de guerra, y ahora que está aquí, su perspectiva ha cambiado, pues ha visto una disminución de los crímenes, por los resultados y estrategias que ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

***Pique

Aunque no hay información de que tanto Lorena Alfaro, alcaldesa electa y Ricardo Ortiz Gutiérrez, actual presidente de Irapuato, tengan diferencias, los comentarios que han hecho el uno del otro deja entrever qué no tienen una buena relación.

*Distancia

Primero, Alfaro García pidió que la actual administración ya no comprometa al municipio en más asuntos, a esto se le sumaron las declaraciones de Ortiz Gutiérrez en temas como la Torre Médica, el equipo de futbol y demás. El Alcalde espera que sus obras pendientes sean continuadas, Lorena dice tranquilos, todo se analizará.

Marko con Pilar

En su campaña como candidato único a la reelección como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el michoacano Marko Cortés se reunió con la ex diputada federal leonesa, Pilar Ortega Martínez. Ella reconoció su apertura para escuchar a la militancia panista y apuntó que conversaron sobre los retos del PAN, la defensa de las instituciones y el fortalecimiento de la justicia en México.

La ex Presidenta de la Comisión de Justicia es uno de los perfiles fuertes del panismo que no tiene todavía definido si seguirá o no en la función pública.



