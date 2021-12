***Plan y recursos

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez avanzó con lo que se trazó: tener antes de terminar el año aprobado el Programa de Gobierno 2021-2024 y el Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, para alinearlo al presupuesto 2022.

*Sin pretexto

Los retos son mayúsculos, principalmente la violencia y la pobreza. Alejandra y su equipo saben que no hay tiempo que perder ni pretextos para no dar resultados ya. Por ahora no tiene considerado un endeudamiento y el compromiso es gastar mejor.

*Reforzar el C4

La Presidenta visitó ayer el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) de Seguridad. Duplicar la cobertura de puntos de monitoreo inteligente y el conectar el 100% de cámaras de particulares, es parte de los compromisos.

***Momias y plebiscito

Desde el pasado lunes y hasta el próximo 23 de enero la regidora de Guanajuato Capital, Paloma Robles Lacayo, pretende reunir las 4 mil 200 firmas obligadas por ley para someter a un plebiscito el futuro del nuevo Museo de las Momias (MuMo). Se busca hacer una pregunta directa ¿si están o no de acuerdo con este proyecto?

*Por las firmas

El módulo para firmar se instaló en la parada del camión de la ex Estación del Ferrocarril, y habrá otros sitios que en próximos días proponga la ciudadanía. Para que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) valide organizar la consulta popular se deben reunir firmas del 3 por ciento del padrón electoral.

*Poder al pueblo

"Promoveré tantos plebiscitos como sean necesarios para devolverle el poder al pueblo. La ciudadanía es la única que le puede otorgar legitimidad a las decisiones del gobierno”, expresó la Regidora por Morena al poner en marcha la campaña.

*La defensa

Paloma, quien fuera ex Directora General del Museo de las Momias, ha argumentado desde un inicio que el proyecto es inviable por muchas razones legales, financieras y en congruencia con una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

*Las prioridades

Pero además porque el endeudamiento para ese fin (70 millones), además del presupuesto municipal adicional requerido para concretar el museo con todo y centro comercial, dejará sin recursos a programas prioritarios para la ciudad.

*No hay, no hay

“La ciudadanía debe saber que el presupuesto municipal 2022 se concentra en un solo edificio y le quita 5 millones a la Dirección de Alumbrado Público, 1 millón de pesos a la Dirección de Vivienda, se reducen las partidas de apoyos sociales de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, de Cultura y Educación”, explicó.

***INE, enfrentados

La posición de la mayoría de consejeros del INE de posponer la realización del proceso de revocación de mandato argumentando insuficiencia presupuestal para cumplir, ha enfrentado nuevamente a Morena y sus aliados con el bloque opositor.

*La denuncia

El nuevo capítulo fue la denuncia penal que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, en contra de consejeros, la cual fue desestimada incluso por el presidente López Obrador pero que morenistas empujan.

*El respaldo

Uno de ellos es el diputado federal guanajuatense, Emmanuel Reyes, quien expresó su respaldo al Presidente de la Cámara y dijo que la denuncia contra seis consejeros del INE por tratar de impedir la consulta “es absolutamente apoyada”.

*Intimidación

La senadora guanajuatense por el PAN, Alejandra Reynoso, la consideró no sólo excesiva, sino que atenta contra la autonomía del instituto y contra la democracia. “¡Sus intimidaciones dañan a México y a sus instituciones!”, dice en su tuit fijado.

*Paciencia

Hasta hoy todo esto es una disputa al aire pues falta que el INE termine de revisar e informar si se cumplieron con las firmas requeridas para que la consulta prospere. El brazo morenista para promover la consulta, la organización “Que siga la democracia”, presume que entregaron 9 millones de firmas. Pronto lo sabremos.

*Confianza

En Guanajuato la campaña de promoción de las firmas estuvo a cargo de Cinthia Teniente, ex candidata derrotada de Morena a la Alcaldía de Villagrán y esposa del diputado federal Emmanuel Reyes. Asegura que entregaron 235,195 firmas, muy por encima de la meta que les fijaron para la entidad que fueron 169,750 firmas.

***Morena, asesor

La histórica bancada de ocho diputados de Morena en el Congreso local cerró el año con nuevo Coordinador de Asesores. Les dio las gracias el abogado Miguel Cortés Lara. Su lugar lo toma Christian Joel Rodríguez Zamora, quien fuera asesor desde la pasada Legislatura de los morenistas Raúl Márquez y Magdalena Rosales.

Diego y los diputados del PAN

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez hizo público ayer en su cuenta de Twitter el encuentro que sostuvo desde el pasado 15 de diciembre con la bancada mayoritaria de 21 legisladores locales del PAN que coordina Luis Ernesto Ayala Torres.

Esto luego de la circular emitida el día 20 en la que la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo (también presente en la reunión con diputados), instruye a facilitar el matrimonio igualitario en los registros civiles sin necesidad de un amparo. Esto significó un madruguete al Legislativo que no ha dictaminado sobre el tema.

Diego decidió destacar este martes 28 que estará en comunicación con los legisladores panistas para atender las prioridades de las familias de Guanajuato

Foto: Twitter Diego Sinhue.

