Querétaro, Qro.- La positividad de pruebas COVID en Querétaro bajó del 22% al 16% durante la semana pasada, de acuerdo con los análisis del Laboratorio Estatal de Salud Pública; es decir, de cada 100 pruebas realizadas en el estado, únicamente 16 tendrían un resultado positivo.

El vocero organizacional, Rafael López González, calificó este resultado de ‘alentador’, pues precisó que Querétaro se mantiene como la entidad de la república que más pruebas realiza con relación al tamaño de su población, por lo que el descenso en este indicador podría ser la primera señal para una etapa de control.

‘Sólo tenemos que llegar debajo del 10% de positividad para considerar que la pandemia avanza hacia el control y llegar ahí depende de cada una y cada uno de nosotros’, acotó.

El funcionario recordó que existen 5 indicaciones para optimizar el cuidado ante la pandemia: Identificar zonas de riesgo; modificar planes y salidas; adecuar nuestros espacios y actividades; hacer aquello que nos haga sentir cómodos y a salvo; permanecer atentos a los indicadores de riesgo.

‘Estas indicaciones, junto con las medidas sanitarias ya conocidas, han ayudado a manrtener libres del virus a una gran población de la sociedad queretana y nos permiten ver disminuciones como la de esta semana’, acotó.

No obstante, López González advirtió que estas cifras no deben ser motivo de confianza, pues recordó que se aproxima el Día de las Madres, fecha que el año pasado detonó el primer repunte de la pandemia en el estado.

‘Debemos ser muy claros, bajar los indicadores no se logró sólo porque nos cuidamos, sino porque los que se contagiaron en fechas decembrinas permanecían inmunes y a partir de mayo y junio perderán esa inmunidad’, destacó.

El vocero aseveró que el balance de las cifras es equivalente al visto entre los meses de junio y julio del 2020 (durante la primera reapertura), lo que refuerza la idea de que la actividad económica no eleva los niveles, sino los descuidos.

Finalmente, la Vocería Organizacional recomendó no hacer reuniones durante el 10 de mayo, pero en caso de hacerlo solicitó: reunirse sólo con personas mayores vacunadas, en espacios abiertos, no con más de 6 personas, no compartir alimentos como botanas, no reducir sana distancia y que no sean reuniones prolongadas.