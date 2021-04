Corregidora, Qro.- Durante un evento en el municipio de Corregidora, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), Mauricio Kuri González declaró que en su propuesta de seguridad para el estado, “si es necesario habrá balazos contra los delincuentes”.

Su propuesta de seguridad denominada “Blindemos Querétaro” tiene como esencia el no permitir que la delincuencia ingrese al estado; para el candidato panista, la solución al problema de inseguridad en la entidad es cerrar el paso a los delincuentes que vienen de fuera del territorio queretano.

“Todos los días hay cien homicidios por parte del crimen organizado, déjenme decirles algo, aquí no van a pasar, aquí se van a topar con un muro, no va a haber impunidad, no va a haber justicia selectiva, aquí el que la hace la tiene que pagar. Al delincuente tratarlo como lo que es, un delincuente. Si va a haber abrazos que sea para las víctimas. Y si es necesario, balazos para los delincuentes, aquí se van a topar con pared” declaró el candidato.