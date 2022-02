Autosabotaje: La razón por la que no cumples tus propósitos

León, Guanajuato. Recién empieza un año nuevo y el ánimo y disciplina son aliados para comenzar a cumplir los propósitos, pero conforme pasan las semanas se van posponiendo u olvidando por muchas razones, pero una muy importante puede ser la del autosabotaje.

De acuerdo con Irma Briceño Martínez, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad De La Salle Bajío comenta que este puede ser manera inconsciente o consciente, por lo que el término se refiere a las conductas o acciones que obstaculizan el logro, las metas u objetivos que la gente se propone.

El autosabotaje puede ser el resultado de no aceptarse a sí mismo, de temores o inseguridades, es decir, pareciera que está ligado a la percepción personal, al autoconcepto y autovaloración. La gente desarrolla creencias acerca de sí misma y después le resulta difícil salir de ellas, de manera que el autosabotaje puede empezar desde estos pensamientos: no lo lograré, no vale la pena, no sé si sea suficiente, no sé si tenga fuerza, etc.”.