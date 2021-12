Aunque la campaña de vacunación siga avanzando, no se puede descartar la posibilidad de que se presente una cuarta ola de contagios de COVID-19, aun más por la presencia de la variante Ómicron del virus. Ante este panorama, tres expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacen las siguientes recomendaciones a través de la Gaceta Universitaria.

Los especialistas infectólogos coincidieron en que, gracias a la vacunación es posible que esta cuarta ola no sea tan intensa como las anteriores y que habría menos mortalidad; no obstante, consideraron que no es momento de bajar la guardia.

Incremento de contagios de Coronavirus a nivel mundial

La doctora María Guadalupe Miranda, especialista en infectología, informó que, de octubre a noviembre, se registró un incremento de contagios de alrededor de 20 por ciento a nivel mundial. Incluso, se han dado rebrotes en países con índices más altos de vacunación que México.

Miranda detalló que las personas no vacunadas tienen 11 veces más probabilidades de riesgo de muerte por COVID-19 y más si se trata de personas con comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, afecciones renales, o alguna otra condición de inmunocompromiso.

Por su parte, Susana López Charretón, viróloga y doctora en Investigación Biomédica, señaló que los rebrotes son causados por falta de vacunación ya que da lugar a que el virus se replique mucho y aparezcan nuevas variantes.

Acotó que esto se debe a que hay “una gran desigualdad” en el acceso a las vacunas, pues en países como Holanda, Alemania y Austria hay menos de 60 por ciento de población vacunada y tienen exceso de vacunas. Mientras que en África la tasa de vacunación es de menos del 10 por ciento.

En ese sentido conminó a vacunarse pues gracias a ello está bajando la mortalidad. “Las vacunas funcionan, no importa cuál”, enfatizó la experta.

El doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo, integrante de la Comisión para Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM, agregó que de darse una cuarta ola, “se pueden esperar menos muertes aunque los casos aumenten, debido a la vacunación. Se puede dar una etapa como meseta, en un nivel alto como una mala estación de influenza”.

El médico quien fuera clave en el control de la pandemia de Influenza AH1N1 en 2009, proporcionó dos posibles escenarios producto de su análisis:

El peor: Que Ómicron sea una variante muy letal y de fácil transmisión, de modo que sea capaz de sustituir a la variable Delta; esto significaría “comenzar de nuevo” como al inicio de la pandemia. El mejor: Que sea una variable más transmisible, pero menos letal. Con ayuda de la vacunación. Algo parecido a un “virus catarral”.

Las recomendaciones para reducir los contagios por COVID- 19

Evitar acudir a actos masivos realizados en lugares cerrados y sin el uso de cubrebocas y medidas preventivas

Acudir a recibir la vacuna contra COVID-19 lo más pronto posible en caso de no haberlo hecho

Utilizar una mascarilla facial o cubrebocas siempre que se vaya a tener contacto con otras personas y en entornos cerrados. Verificar que cubra perfectamente nariz y boca

Utilizar alcohol en gel frecuentemente

Mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona

El lavado: antes de comer o de preparar los alimentos, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de visitar un lugar público, después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de tocar el cubrebocas y antes de ponérselo.

Evitar salir en la medida de lo posible

Acudir al médico ante cualquier sospecha de contagio

