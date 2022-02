¿Cuáles alimentos son saludables?

León, Guanajuato.- Reducir el 60% de los alimentos procesados en casa, aumentar el consumo de frutas y verduras, mantener un equilibrio emocional en la alimentación, no abusar de los alimentos aunque sean sanos y disminuir el consumo de grasas saturadas y productos industrializados fueron algunas de las recomendaciones durante el webinar “Alimentos para una vida saludable''.

La maestra Alicia Yolanda Gárate Álvarez, nutrióloga certificada e integrante del staff de profesionistas del Hospital Médica Campestre, fue la encargada de impartirlo y ofrecer tips básicos de alimentación.

La nutrióloga señaló que de acuerdo a la Academia Española de Nutrición y Dietética se llama vida saludable al conjunto de factores y actitudes cotidianas necesarias para mantener el cuerpo y mente de manera adecuada en lo emocional, físico y social en relación con el medio ambiente.

Agregó que entre los alimentos no recomendados por el riesgo que representan de acuerdo a la cantidad y frecuencia con que se consumen están el azúcar, los aditivos o potenciadores de sabor, los productos procesados, las grasas saturadas y las grasas trans.

Estos productos pueden ocasionar cáncer, hiperactividad, déficit de atención, problemas hepáticos, alergias, resistencia a los antibióticos, obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y problemas cardiovasculares y cerebrovasculares.

La experta en nutrición recomendó consumir alimentos envasados al vacío y ozonizados, buscar conservas naturales como vinagres, colorantes naturales como el azafrán y extractos de frutas y verduras.

Evitar las grasas saturadas que están incluidas en alimentos como la carne con grasa, yema de huevo, leche y lácteos no desgrasados mientras que las trans están presentes en alimentos procesados como las palomitas de microondas y en las margarinas, entre otros.

Como alternativa para evitar las grasas saturadas y trans recomendó los alimentos descremados, la carne magra de puerco o res, quesos frescos, cottage o panela, las grasas poliinsaturadas como el aceite de canola y monoinsaturadas como el aceite de oliva, el aguacate y las oleaginosas como semillas, nueces y cacahuates.

Señaló que la alimentación recomendada para una persona con un peso adecuado y una actividad física mínima ligera, no para niños ni personas con algún problema de salud, es incluir de 7 a 12 equivalentes o piezas del grupo de los cereales de hidratos de carbono complejos entre los que se encuentran la tortilla, el arroz, las pastas, los cereales integrales o sin azúcares adicionados, los bolillos y el pan de caja.

“Las personas le tienen pavor a los cereales y a los hidratos de carbono complejos porque piensan que los harán engordar, pero lo que proporcionan es energía, la tortilla es la reina de los alimentos, aporta 70 calorías, minerales y calcio además de que no tiene azúcares, no engorda si se come en la cantidad adecuada”.