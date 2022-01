León, Guanajuato. Un sueño de calidad y cantidad para los bebés y niños es posible, si desde que nacen se trabaja en familias las rutinas y buenos hábitos, lo recomienda Andrea Alvarado, sleep coach y asesora externa Chicco.

La especialista certificada por el Institute of Pediatric Sleep and Parenting explica que una rutina de sueño es una serie de pasos que ayudan a preparar al bebé para su hora de dormir, con el objetivo de calmarlo y relajarlo.

Un ejemplo de rutina para un recién nacido, puede ser bañarlo, hacerle un masaje con crema, ponerle la pijama, darle leche, arrullarlo y acostarlo en su cuna.

La importancia de generar estos hábitos ayuda al desarrollo correcto de los bebés y niños; a la restauración física y mental; a la preparación para el tiempo de vigilia; para la consolidación de la memoria; recargar energía; concentración; disminuir la hiperactividad; y a mejorar su estado de ánimo.

Otro error es dormir a los bebés o niños muy tarde para que despierten también más tarde, pero esto les genera problemas para conciliar el sueño y probablemente tener despertares a media noche e incluso que despiertan más temprano.

De acuerdo a Andrea Alvarado, existen varios mitos en torno al descanso de los bebés y niños.

Uno de estos es que no pasa nada si no duermen durante el día porque llegarán más cansados y pasarán una mejor noche, pero las siestas o sueño de día van a ser aliadas de los papás si quieren que pasan la noche completas, pues según la experta, un buen sueño de día lleva a un buen sueño de noche.

Lo ideal es que cenen 30 minutos antes de dormir, entre 7 y 8 de la noche, ya que es el horario de la producción de melatonina, la hormona del sueño.

Tener una rutina y buenos hábitos de sueño trae diferentes beneficios, pero también no hacerlo genera algunas consecuencias en los niños y bebés.

La sleep coach explica que una de las más importantes y notables a simple vista es la irritabilidad o mal humor.

También tienen llanto frecuente y la dependencia de cuidadores, es decir, que necesite todo el tiempo de alguien.

Estudios han demostrado que cuando los niños no duermen bien, al día siguiente en sus actividades escolares pueden tener un déficit de concentración en las clases e incluso quienes no duermen bien y no tienen hábitos de sueño tienden a ser hiperactivos”, agregó.