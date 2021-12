Se unen para visibilizar, informar y concientizar sobre la parálisis cerebral

León, Guanajuato. Cada cuatro de mil nacimientos en el país tienen una incidencia de parálisis cerebral, la primera causa de discapacidad infantil.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las asociaciones APAC, I.A.P, Cerebros en Desarrollo, Academia Mexicana para la Parálisis cerebral y Trastornos en el Neurodesarrollo y Fundación Teletón, se unen en una campaña para visibilizar esta condición de vida.

Guadalupe Maldonado, directora general de APAC, I.A.P., explica que esta condición se puede dar durante el embarazo, a la hora del parto o después del nacimiento por una broncoaspiración, una fiebre alta o incluso por un accidente, con secuelas a nivel neurológico.

Es una lesión que es irreversible, pero no progresiva, la parte dañada no va a avanzar, pero generalmente hay secuelas en el ámbito motriz, ya que son niños o jóvenes que necesitan apoyo con andadera, muletas o sillas de ruedas para su movilización, pero también tenemos secuelas a nivel lenguaje, o que necesitan ayuda para alguna otra condición como comer”, explicó.

La directora de la asociación, destacó que la parálisis cerebral no es sinónimo de discapacidad intelectual, es decir, se puede tener algún cuerpo muy limitado motrizmente, pero intelectualmente puede ser superior de alguien que no la tiene, pero es importante que reciban un tratamiento oportuno e integral.

Con la campaña #PonteEnMisZapatos, unen esfuerzos para informar y concientizar de que necesita acompañamiento porque a diferencia de otras condiciones no tiene cura.

La campaña comenzó el 6 de octubre en el marco del Día Mundial para la Parálisis Cerebral para que los niños puedan ser incluidos en las escuelas, los jóvenes en las universidades y los adultos tengan acceso a un trabajo digno bajo un enfoque de derechos.

También crearon la aplicación gratuita “Atención es prevención”, que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil, con la que dan seguimiento y monitoreo para niños que tengan dos cosas muy importantes: signos de alarma y factores de daño neurológicos.

La app ofrece un test de neurodesarrollo para identificar factores de alarma, así como consejos de estimulación.

Si esto no ha servido hay que acudir con un neuropediatra, con un médico en rehabilitación o a una de estas organizaciones para hacerles una entrevista porque es es mejor acudir a tiempo y que te digan no pasa nada es un tema conductual, a que lleguemos a los seis años cuando no logró una inclusión educativa porque si hay un desfase y un tema que no ha sido diagnosticado”, señaló la directora.