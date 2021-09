La primera clínica integral de alta especialidad en ortopedia, traumatología, biomecánica y cirugía de pie y tobillo en el Bajío, Piexpert abrió sus puertas al público; y lo hizo con invitados de lujo.

En el acto protocolario de inauguración contaron con la presencia de destacados personajes del deporte local como los jugadores del Club León, Fernando Navarro y Luis ‘Chapito’ Montes; así como con la corredora Susana Salazar.

Fer Navarro, ‘Chapito’ Montes y el doctor Valentín Villa hicieron los honores en el corte del listón. Posteriormente, los jugadores esmeraldas lanzaron un pase inaugural a los tres médicos, quienes demostraron sus habilidades futbolísticas dominando el balón.

En entrevista, el capitán verdiblanco, refirió que los médicos de Piexpert han sido sus aliados en la cancha cuidando de sus pies. Agregó que la clínica será de gran ayuda para que atletas profesionales como él puedan contar con la atención médica que necesitan:

“Nosotros vivimos de trabajar con nuestros pies. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos (los médicos) y, la verdad, me he acomodado bastante a las plantillas que me han hecho. Han estado al pendiente de mis pies”.