¡Luchan por Ucrania! 6 deportistas que se unieron a la guerra Vs Rusia

Cambiaron las tácticas, los guantes y las raquetas por un fusil. Estos deportistas de alto rendimiento, indignados y frustrados por la invasión de Ucrania en la guerra con Rusia, han decidido alistarse en el ejército y pelear por mantener una Independencia que costó muchísimo alcanzar.

Entre entrenadores, boxeadores y tenistas, estas son las personalidades que están luchando por Ucrania y que se unieron al ejército en los últimos días.

El director técnico de 56 años nacido en Yitomir, Ucrania, dirigía al Sheriff Tiraspol, club que se ubica en la autoproclamada República de Transnistria. Los clasificó a la UEFA Champions League 2021-22, logrando ser el primer equipo moldavo en concretar dicha hazaña.

La gesta heroica quedará en la memoria con su victoria 2-1 al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabeú, pues el entrenador decidió separarse del equipo para combatir por su país en este conflicto bélico e incluso se publicaron fotos en las que se le ve con vestimenta militar, listo para el combate.

Estos tres pugilistas cambiaron los guantes y el cuadrilátero por un fusil en un campo de guerra crudo y desgarrador.

Por una parte tenemos a Vasyl Lomachenko, quien con 34 años de edad ha decidido ser parte del ejército ucraniano para conservar la Independencia de su país. Como boxeador, logró la medalla de oro en Londres 2012.

Mientras que los hermanos Vitali y Wladimir han sido agregados a la lista negra de Vladímir Putin para ser asesinados cuanto antes, y es que los hermanos ucranianos han hecho eco en apoyo a su país y además de ser considerados leyendas del boxeo ucraniano, son activos en el campo político a favor de Ucrania.

Campeón de peso pesado en múltiples ocasiones, el pugilista de 35 años también es un personaje que ha causado revuelo con su unión a las fuerzas de defensa ucranianas.

“Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo (matar). Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción”, declaró de forma sentimental.