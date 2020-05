‘A José Ramón no quisieras tenerlo como jefe’, dice Martinoli y recuerdan cuando corrigió a Marín

CDMX.- En entrevista con Mauricio Pedroza y Herculez Gomez, Christian Martinoli aseguró que, como jefe, José Ramón Fernández es alguien que no quisieran tenerlo, recordando que llegó a corregir a André Marín en vivo.

A José Ramón no quisieras tenerlo como jefe jamás, es lo que te puedo decir. Tolerancia cero”, dijo Martinoli.

Martinoli aseguró que, como jefe, José Ramón Fernández tiene un rigor y una exigencia, porque tiene una tolerancia cero al error, señalando que todas sus notas tenían que tener diversas fuentes.

Martinoli recordó que, cuando le tocaba ir a los partidos de Cruz Azul, en 1999, pensaba en lo que iba a decir, desde que se estaba bañando, debido a la exigencia de José Ramón Fer

Si yo decía es que la palabra, José Ramón me preguntaba: ‘¿y por qué dices eso?’ No sabes lo qué era”, declaró.

Pedroza recordó que en un programa, José Ramón interrumpió ‘Los Protagonistas’, para corregir un error de André Marín, cuando estaban en vivo.

No se me olvida que en ‘Protagonistas’ que André Marín dijo ‘negocía’ y José Ramón paró el programa para decirle ‘se dice negocia’, ‘negocía’ no existe, solo existe para imbéciles”, recordó Pedroza.