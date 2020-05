"A Renato no le podemos decir que no entrene con el América": 'Piojo' Herrera

CDMX.- Miguel Herrera se encuentra a punto de firmar la ampliación de contrato como director técnico de las Águilas del América por lo que justamente como timonel del cuadro azulcrema fue abordado sobre diversos cuestionamientos hechos por el periodista Rubén Rodríguez.

Uno de los que más llamó la atención fue el tema Renato Ibarra, ya que muchos desconocen cual es la realidad del jugador sudamericano luego de haber vivido problemas legales, por lo que el 'Piojo', señaló:

Es un jugador del club, nosotros no podemos decir… Renato tu no puedes entrenar, tienen que entender que las situaciones disciplinarias las van a checar la directiva y va a ver si tiene que darse alguna sanción o alguna circunstancia, eso siempre se ha atacado de raíz, les paso con migo cuando hubo una situación disciplinaria me la tuvieron que aplicar”

Si el América ya había pensado en el jugador como una inversión, es dificil que lo dejen ir: “A final de cuentas es una inversión y los clubes viven de lo que han invertido, Renato tiene un contrato, lo acababa de firmar por dos o tres años más, tampoco podemos decirle al club olvídense de eso”.

"LA GENTE DEBE ENTENDER QUE RENATO IBARRA ES JUGADOR DEL AMÉRICA"#AgendaFOXenCasa



Miguel Herrera dejó en claro por qué el ecuatoriano se presentó en las instalaciones de Coapa@ruubenrod pic.twitter.com/SPwDQzOtE1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

Piojo para rato

En cuanto a su ampliación de contrato, Herrera señaló que serán tres años más:

Soy y seguirme siendo el técnico del América, es una situación que se nos atravesó en el camino (pandemia) la directiva así quiere y yo soy el que más quiero, tratando de dar con los resultados que nos exigen”.

Desea salir solamente por algo importante: “He platicado con Emilio (Azcarraga) y me dice que el tiene claro que yo no me voy a ir por lo económico, pero si he pedido que me apoyen si me llega un proyecto importante, no nada más ir por ir, si no que yo vea que con ese proyecto pueda escalar y que yo pueda quedarme muchos años como lo ha hecho Javier Aguirre”.

Tema Gio

Mexsport

Otro de los temas tratados por Rodríguez fue el caso de Giovani dos Santos a quien muchas de las veces se considera se le debe de exigir más: “Eso es lo que vamos a exigir, que tenga una regularidad mejor, que sea más estable, buscar la curva ascendente por lo menos buscar que sea estable y que se mantenga en un nivel de ocho u ocho punto cinco”

A su criterio la lesión lo frenó: “Creo que a veces hemos sido injustos con él, en la exigencia que le han pedido los medios, cuando mejor venía, viene ese golpe terrible que sufrió con una herida la verdad bastante fea, pero va bien y quiere no volverse a lesionar”.

