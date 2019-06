Nivel de futbol mexicano sigue siendo el mismo que hace 50 años; opina 'La Tota'

León, Guanajuato.- En la Copa Oro parece que es un paso adelante y dos para atrás, a pesar del triunfo, partidos como contra Cuba no dejan nada, no se aprende a jugar, debemos enfrentarnos a potencias que puedan ayudar a mejorar el juego de la Selección Nacional.

Desafortunadamente, la decisión de jugar determinado torneo involucra dinero, en torneos como la Copa Oro se va a ganar dinero, no les interesa tanto lo futbolístico.

Tenemos años siendo los mejores de la zona pero nada más, los directivos deberían buscar el roce internacional para el Tri. Contra selecciones (con todo respeto para las de Concacaf) más serias, que haya responsabilidad de los equipos a los que te vas a enfrentar, llevar a los mejores, no como Canadá que se dice, jugará con suplentes el partido contra México.

Nuestra capacidad futbolística, tanto de directivos como de jugadores, es de medio pelo. Me apena decir esto porque parece que estamos en las mismas circunstancias que cuando yo jugaba, y de mi retiro ya pasaron más de 50 años.

Seguimos sin dar el paso que tanto se requiere, quisimos darlo aquella vez que enfrentamos a Alemania (justamente hace un año), echamos las campanas al vuelo, “ahora sí estamos a la altura”... ¿qué ha pasado?, que no pasamos de “perico perro”, siempre lo mismo, no hay cambios, muchos jugadores extranjeros en la Liga MX.

No es que esté en contra de ellos pero sí de los mediocres, también de los jugadores mexicanos que no levantan la voz, que no dicen “aquí estoy y lo voy a demostrar”, faltan jugadores de ese tipo, que no sean los “ratoncitos verdes”.

Hacemos un alboroto gigante cuando ganamos contra una selección de mejor nivel, después del partido contra Alemania éramos los mejores del mundo, ¿la realidad cuál es?, nuestro nivel sigue igual que el de hace años, seguimos sin llegar al quinto partido.

Las reglas en la Liga deberían cambiar, darle más oportunidad a los jóvenes y evitar la cantidad de extranjeros porque eso afecta la aparición de nuevos talentos que nutran a la Selección Nacional.

Uno de los problema del futbol mexicano es el interés económico, si se ve un futbol “rascuache” no importa mientras haya beneficios. Otro de los inconvenientes es que pertenecer a la Selección ya no es motivo de orgullo, ya no es un honor, eso me parece ridículo.

En este arranque de la Copa Oro, sin embargo, creo que Gerardo Martino se ha preocupado por darle otra cara al futbol mexicano, una idea distinta, me parece bien, pero el problema está en el jugador, tenemos que pensar en grande y demostrarlo, lo importante no es decirlo sino que haya hechos que lo prueben.

Una Copa del Mundo no,

Cinco Copas sí,

Di sí al deporte y no a las drogas,

Si quieres te podemos ayudar...