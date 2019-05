¡Adiós rivalidad! Tigres y Rayados se unen por Osvaldo Batocletti

Monterrey, Nuevo León.- Osvaldo Batocletti, ex jugador de Tigres y ex técnico de Tigres femenil, se encuentra hospitalizado por cáncer y ante ello, ex jugadores del equipo felino, así como de Rayados de Monterrey, se unieron para orar por el ex jugador.

En la cancha del Estadio Universitario, jugadores como Pepe Sánchez, Salvador Carrillo, 'Alacrán' Jiménez, Carlos Muñoz, Alejandro Izquierdo, de Tigres, así como 'Negro' Esquivel y Gregorio Cortés, de Rayados, se sumaron para orar por el ex jugador y técnico del equipo regiomontano.

En oración por nuestro capitán Batocletti”, se leía en una pancarta que llevaron al terreno del estadio de Tigres, donde se ofreció una misa.

Todos unidos en oración por nuestro querido Osvaldo Batocletti, el hombre que dio sentido al perfil Tigre, necesita de nuestra buena vibra”, escribió Tigres en sus redes sociales.

Como jugador, Batocletti consiguió dos títulos de Liga Mx con Tigres en 1978 y 1982. El año pasado, Batocletti fue el técnico de Tigres femenil y ganó el título del Clausura 2018, el primero para el equipo.

Al futbol mexicano, Batocletti llegó con León en 1974.