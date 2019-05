Aficionados del León se aferran a la esperanza de comprar boletos para la Final

León.- Sin importar que el Club León informó que el jueves se agotaron los boletos, algunos aficionados esmeraldas todavía hicieron fila a las afueras de las taquillas con la esperanza de conseguir su entrada para la final Vuelta entre la Fiera y los Tigres.

Aficionado del conjunto verdiblanco desde los cinco años, aunque reside en el Estado de México, Heriberto Martínez viajó a León el jueves con la ilusión de acompañar a su equipo en esta nueva final, un deseo que finalmente no podrá cumplir.

“Ya me mentalicé a que voy a ver el partido en mi casa”, señaló este aficionado, quien aguardaba en el estadio casi a las dos de la tarde.

Yo los sigo desde los cinco años, no soy de aquí, soy del Estado de México y llegué ayer -jueves-, ahorita ya me voy a ir de regreso ya no pude comprar los boletos".

Dos horas antes, las cerradas taquillas del inmueble presumían una fila de 20 personas, una muestra de la esperanza de la afición que no creyó en los mensajes que se dieron a conocer el jueves.

Al ver que las taquillas simplemente no abrían, el pequeño grupo de aficionados se fue dispersando hasta que sólo Heriberto quedó en la fila.

“Ya la esperanza se está terminando, nos quedamos desde ayer -jueves- a las 4 de la tarde, pero creo que sólo me quedaré un rato más y me regreso. Sé que los revendedores andan por ahí pero no se me han acercado”, aseguró.

Quieren estar 'hasta la bandera'

Por parte del Club, la invitación es que quienes tienen boleto asistan el domingo con una bandera verdiblanca, para darle más sabor al duelo.