“Al Turco lo veo como un padre”: Nico Sánchez

Monterrey, Nuevo León.- Muchos pueden reconocer la trayectoria que un personaje como Antonio "Turco" Mohamed tiene en el futbol y es que como Director Técnico ha sabido plasmar su conocimiento luego de vivir enriquecedoras experiencias en el balompié argentino y también en el mexicano, por lo que para Nicolás Sánchez, jugador de Rayados, el verlo con respeto no basta ya que lo considera su padre.

No sé cuántos haya en México que conozcan el futbol mexicano como él, con hechos, con los consejos que da en los partidos, dice mucho cosas antes de los partidos e increíblemente pasan. Por ejemplo con Santos nos fuimos empatados a dos y nos dice tranquilos que jugando así ganamos 5-2 y justo eso pasó y nada creo que ese conocimiento es lo que más lo destaca acá y en el aspecto humano, es un padre para mí y para todos”, explicó.

En entrevista para Súper Deportivo de Periódico AM, contrastó lo aprendido con Diego Alonso, quien también tuvo un paso por el cuadro regiomontano: “Diego es profesionalismo, seriedad, el hecho de que los trabajos, lo que se busca tenga un porque especifico y con él pudimos lograr esa final, pudimos tomarnos esa revancha con Tigres”, consideró.

Para Sánchez, sólo hay tres equipos que siempre buscan los primeros lugares en la Liga Mx: “Monterrey, Tigres y América, estamos en el mismo escalón y sin duda Rayados es mejor, porque a mi me gusta creer en lo que trabajamos, muchos piensan que es por el dinero que tienen y la verdad es que no, acá hay mucho trabajo detrás y por eso hemos conseguido grandes cosas”.

Le motiva medirse a Gignac

Siempre que Rayados se topa con el odiado rival, los Tigres de la UANL, Sánchez tiene perfectamente claro que todo queda en la cancha por lo que hasta le motiva medirse al francés André-Pierre Gignac:

Motivador en el caso especificó de Gignac, pero en general por todo Tigres, en esos partidos se te encienden todas las alarmas, lo bueno es que se vive con mucho respeto dentro de la cancha y más con él, mucha lealtad, puede pasar de todo, nos podemos pegar, creo que nunca nos insultamos y enseguida entendemos el juego, cada uno busca ganar y no hay mala fe, me encanta enfrentarlo”

Siempre viste y motiva pegarle a la "U": “A mi en la confianza me ayuda muchísimo, yo siento que para el aficionado es también muy importante, es muy notorio lo que repercute luego de marcarle a Tigres en la gente, son de esos partidos que a muchos nos gusta jugar y más por como lo viven acá en México, me irá bien y seguramente me seguirá yendo bien porque lo disfruto”, señaló.

Momento que lo marcó

Recordó aquel momento especial que llevó a Rayados a ser campeón de la mano de Leonel "Piri" Vangioni: “Cuando fuimos a penales yo ya sentía que ya lo teníamos, cuando hace el gol el “Melli” Funes Mori en el partido, después de lo que habíamos vivido en el primer tiempo prácticamente perdidos, me di cuenta que América sintió muchísimo ese gol y a nosotros nos envalentonó, después de que Viñas estrella en el travesaño yo levanto al "Piri" y le digo esto es nuestro y cuando llegamos a los penales ya lo presentía, me imagine que el "Piri" iba a abrir el píe y fue un momento inolvidable”.

No vería un regreso próximo a su natal Argentina por revancha

Finalmente y recordando su paso por el futbol argentino, dijo: “Revancha no porque no siento que me haya ido en deuda de ningún lado, es también difícil saber que hoy en día con esta madurez me podría ir mejor, en un club grande, en River más que nada porque siento que Racing me fue bien, de River creo que fui muy joven me faltó la madurez para vivir lo que es el club, pero también no me arrepiento de nada porque yo tome la decisión de irme”.

