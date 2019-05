Alan Pulido presume Ferrari en exámenes médicos; ¿llegará a Cruz Azul?

Guadalajara, Jalisco.- Se realizaron los exámenes médicos a los jugadores de Chivas y en la llegada, Alan Pulido presumió su Ferrari.

A bordo del lujoso auto, Pulido llegó a las instalaciones de Medyarthros en Guadalajara, Jalisco, donde realizó las pruebas médicas.

Al finalizar, el jugador volvió a su lujoso auto, marchándose de las instalaciones, pero previamente dio declaraciones sobre su futuro futbolístico.

En plática con los medios de comunicación que se reunieron, Alan Pulido señaló que ha escuchado sobre los rumores de otros equipos, pero él está concentrado en Chivas.

Ahorita me quedo. Esa es mi postura, no me han dicho nada, he escuchado rumores y preguntado muchísimo, pero estoy concentrado con Chivas al 100%”, declaró.