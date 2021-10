'Le cambié, vi el de Tigres (en TUDN)', dice García Aspe sobre partido de Xolos en Fox Sports

CDMX.- Hablando sobre el partido que tuvo Xolos de Tijuana ante Chivas, Alberto García Aspe se sinceró y aceptó que mejor vio el duelo entre Tigres y Pachuca (por TUDN), en lugar del que transmitía Fox Sports Mx.

En ‘La Última Palabra’, Alberto García Aspe señaló que el planteamiento del partido entre Xolos y Chivas fue decepcionante.

Con todo respeto y lo digo claramente, lo vi diez minutos (el duelo entre Xolos y Chivas), me fui a ver al de Tigres (en TUDN). Le estaba cambiando para tratar de ver los dos; decepcionante, aburridísimo. Le cambié al de Tigres porque me gustó cómo jugó, rápidamente hizo goles, pudo haber hecho más, estaba jugando bien al futbol; le cambiaba al de Chivas y no lo soportaba ver”, declaró García Aspe.