América, a un paso de fichar a Paul Arriola

Después de que no se concretara la llegada de Pablo Solari, el extremo argentino de Colo Colo, el América se movió rápido y está a detalles de fichar a Paul Arriola.

Según supo Súper Deportivo de fuentes vinculadas a la operación, el estadounidense llegará a préstamo por una temporada y con una opción de compra.

Su fichaje estaba avanzado hace varios días e incluso la idea era traerlo más allá de si llegara o no Pablo Solari.

Arriola, de 26 años, es internacional con la selección de Estados Unidos y, como tiene raíces mexicanas, no ocupa cupo de extranjero.

La intención de Santiago Solari, entrenador de las Águilas, es traer otro futbolista en esa posición, pero hoy por hoy no hay muchas opciones, por lo que no se descarta que no arribe nadie.

Las noticias de AM en

Síguenos