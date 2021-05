América se encuentra en busca del milagro cuando reciba en el Coloso de Santa Úrsula a Pachuca

América recibe a Pachuca en el estadio Hidalgo en busca de lograr la remontada o que la eliminación no sea peor que en el primer partido.

El estadio Azteca vuelve a recibir a los aficionados en el que podría ser el último partido de las Águilas.

No existe mañana para las Águilas, que de no ganar por una diferencia de dos goles o más serán eliminados.

Lograr la remontada no será fácil para los azulcremas, pues tendrán una baja muy sensible al no contar con Pedro Aquino, quien se fue expulsado en la Bella Airosa tras cometer un planchazo sobre Jorge 'Burrito' Hernández.

Sí Pachuca logra marcar dos tantos en el Azteca, el América tendría que ganar por un margen de tres anotaciones.

Para que América se instalen en semifinales deben presentarse uno de los dos siguientes escenarios:

Ganar por dos goles de diferencia si el Pachuca no hace más de un gol, ganar por diferencia de tres goles sin importar los goles recibidos.

Cabe recordar que si las Águilas empatan o pierden el partido, o incluso si lo llegan a ganar por un gol de diferencia, están eliminadas del torneo

Mientras que a Pachuca le basta ganar o empatar el partido para estar en la siguiente ronda.

Horario y Dónde ver el encuentro:

El partido será en el Estadio Azteca a 20:05 de la noche y podrá disfrutarse por TUDN y el canal de las Estrellas