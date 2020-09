‘América es el más grande de México, medios son más blandos con Chivas’, dice Herrera

CDMX.- En entrevista para Cancha, Miguel Herrera señaló que Club América no “es el único equipo equipo” del futbol mexicano, pero sí el más grande y añadió que medios de comunicación son “más blandos con Chivas”.

Yo creo que es el más grande, no es el único porque hay muchos equipos buenos, equipos que van creciendo, está Chivas; pero América sí es el más grande”, declaró.

Herrera aseguró que Chivas es un equipo muy importante en México, mencionando que hay mucho romanticismo alrededor del Rebaño, hablando de que tienen jugadores solamente mexicanos, pero no por regla, sino por decisión propia.

Al final de cuentas, no creo que esté ni tantito cerca la exigencia de Chivas, con la que tiene América. No he estado en Chivas, pero veo lo que pasa”, declaró Herrera.