CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, José Antonio García habló sobre su etapa como dueño del Atlante, destacando el momento cuando fueron al Mundial de Clubes y enfrentaron a FC Barcelona, señalando que Joan Laporta se sorprendió con los ‘Potros de Hierro’, ya que el equipo español tenía “300 millones de dólares” en el campo y no le podía ganar en el campo.

Mencionando que Atlante fue al Mundial de Clubes en 2009, tras ganar la Liga de Campeones de Concacaf de ese año, el equipo azulgrana comenzó ganando el encuentro de semifinales a FC Barcelona, sorprendiendo a Joan Laporta.

Platico la anécdota con Joan Laporta, que en 2009, los teníamos 1-0 en el Mundial de Clubes, que yo grito gol en el palco y todos eran del Barcelona; al medio tiempo, Laporta me dice: ‘¿Qué hiciste con este equipo? ¡Dios mío! Me tienes nervioso, ¿cuál es tu presupuesto?’, le digo 12 millones de dólares. (Laporta responde): ‘Me estás jo… no me digas eso, que yo tengo 300 millones y no te puedo ganar”, contó José Antonio García.