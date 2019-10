Apoyaría León a Veracruz en posible paro

León.- Los jugadores y cuerpo técnico de Veracruz que no tiene el respaldo económico de su directiva, puede al menos, contar con sus colegas del Club León.

Ramiro González ha levantado la voz en el Bajío por sus colegas de Veracruz y ha dejado claro que si la Liga debe detenerse en la jornada 14 en señal de protesta, el apoyo está dado.

Estoy al tanto de la situación que están viviendo y me ha tocado por ahí vivirlo en otros lados y la verdad es algo que no se lo deseo a nadie”, dijo Ramiro. “Es feo, cada uno tiene familia que está atrás de uno, que necesitan el trabajo como cualquier trabajador… de mi parte, si habría que parar y están todos de acuerdo. lo haría encantado porque son colegas y nadie quiere que les vaya mal y es entendible”.

Los Tiburones Rojos de Veracruz tiene 39 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX, algo que para Ramiro González no debe ser la causa de la falta de pagos para sus jugadores.

Más allá de lo futbolístico que tampoco lo está acompañando, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, el sueldo siempre tienen que estar todas las quincenas como es acá y no debería de faltar nunca”, resaltó el jugador esmeralda. “Quieras que no, algunas veces cuando sale a la cancha, tratas de dejar los problemas de lado, pero indirectamente algo te afecta y en este caso desde nuestro lugar, si los podríamos apoyar sería bueno para que esto no suceda”.