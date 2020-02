Asaltan a Juan Carlos Díaz, reportero de TUDN

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, el reportero y conductor de TUDN, Juan Carlos Díaz, dio a conocer que fue asaltado en la Ciudad de México.

En un tweet, Juan Carlos Díaz señaló que el asalto fue sin violencia y le robaron algo banal.

Da mucho coraje no poder vivir en paz y tener que estar pensando todo el tiempo cómo evitar ser víctima y lo peor es que no hay autoridad a cual ir”, destacó.

Qué jodida está la CDMX! Ayer fui víctima de robo, a pesar de que fue algo muy banal y sin violencia, da mucho coraje no poder vivir en paz y tener que estar pensando todo el tiempo cómo evitar ser víctima y lo peor es que no hay autoridad a cual ir!

En varios tweets señaló que sí hizo la denuncia correspondiente y que no solo en la Ciudad de México “está fuera de control”, sino todo el País.

Afuera y adentro de mi privada sí roban, ayer sí me robaron, no manipulo nada, así están las cosas, no importa el gobierno en turno”, escribió.