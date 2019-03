Benito Guerra no se rinde y asegura seguirá atacando para ganar en Rally Guanajuato

Una falla mecánica le quitó el liderato de su categoría, pero Benito Guerra no sale de su estrategia: atacar hasta conseguir el triunfo en el Rally Guanajuato.

El mexicano ha terminado en octavo puesto general y segundo de la categoría WRC 2, luego de la jornada de viernes en el Rally Guanajuato.

Está a 9.8 segundos del boliviano Marco Bulacia y adelanta que la de este sábado será una jornada de ataque tras ataque.

Perdimos esos nueve segundos por una falla en un sensor del auto en Las Minas (el último tramo de tierra del viernes), fue desesperante no recuperar la fuerza del coche y esperar a que se tronara el motor, pero salimos adelante”, narró el mexicano.

Pero si borrara de su día ese problema eléctrico, Benito encontraría una jornada que fue de menos a más y que le dio un estratégico segundo puesto, ya sin rivales de más peso por delante.

La verdad es que esperaba un día peor, con más problemas por el tipo de camino que enfrentamos, pero lo libramos bien, salimos adelante y eso me tiene confiado”, dice sonriente, mientras un puñado de aficionados le lanzan porras en el Rally Campus.

Físicamente me siento entero, no tengo el cansancio normal de un primer día en la tierra y eso me da confianza de que vamos a atacar y de que podemos recortar la diferencia con Marco (Bulacia) y tomar el liderato”, remató.