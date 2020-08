"Bielsa, Vuce y La Volpe fueron mis maestros": David Medrano

México.- El periodista deportivo, David Medrano Felix es uno de los más identificados en el futbol mexicano, su intención por siempre querer llevar información antes que nadie y sus acertados comentarios lo han colocado en el gusto de muchos de los aficionados a dicho deporte en nuestro país.

En entrevista para Javier Alarcón, David contó como fueron sus inicios, en los que tuvo como maestros a grandes personajes del balompié internacional tales como Marcelo "Loco" Bielsa, de quien presumió tener clases prácticamente particulares con las que aprendió a analizar muchos de los partidos de futbol que veía.

Con Bielsa me ponía a ver partidos, me preguntaba como había cobrado el tiro de esquina Cerro Porteño, me decía que tenía que apuntar todo, después con "Vuce" que es muy abierto o con La Volpe", explicó.