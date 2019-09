'Bienvenido a Cruz Azul', le dijo Peláez a Mohamed, pero todo se derrumbó

Buenos Aires.- “Bienvenido a Cruz Azul, Turco. Mañana llamarán desde la directiva del club a tu promotor para ponerse a hablar el aspecto económico”. Palabras más, palabras menos, esa fue la última comunicación que hubo entre Ricardo Peláez y Antonio Mohamed, el martes por la noche, según pudo reconstruir Súper Deportivo por fuentes cercanas a la negociación.

El ahora ex director deportivo de la Máquina Cementera estaba seguro que él tenía que elegir al entrenador que reemplazara a Pedro Caixinha, al punto tal que dio por sentado que el miércoles la directiva que encabeza el presidente Guillermo Álvarez, iba a concretar el arribo del ex timonel de América, Xolos y Rayados, entre otros equipos.

Sin embargo, con el correr de las horas, su decisión terminó quedando en sólo una intención y Cruz Azul terminó decantándose por el uruguayo Robert Siboldi, con quien negoció Vóctor Garcés y no el propio Peláez. Esta decisión del alto mando cementero derivó en la renuncia de Peláez, según contó él mismo en el programa Futbol Picante, de ESPN.

“Les mandé (a los directivos) a Antonio Mohamed, quien era mi prioridad, y una lista con diez (entrenadores) más”, indicó Peláez.

Cuando llegué a Cruz Azul pedí la jerarquía de colocar a un técnico; me pidieron estar con Pedro Caixinha y tuvimos una conexión y ahora que tengo la oportunidad no me la dan".