¡Bravo por el JJ! Antonio La Tota Carbajal aplaude el valor de Macías

En este Clausura 2019, el León goza de una buena defensa que sólo ha permitido seis goles y un 70% de efectividad en puntos. Por otro lado, José Juan Macías es el máximo anotador mexicano de la Liga MX.

Y ahora que menciono a Macías, respecto a las polémicas declaraciones que ofreció, recuerdo que en mi época como jugador no teníamos entrenador de porteros; yo me quedaba más tiempo entrenando y le pedía a algunos compañeros, incluso al masajista o al utilero, que me ayudaran aventándome la pelota como se las pedía.

Esas son cosas que uno hace por interés personal. Creo que el jugador tiene que superarse constantemente y así entiendo lo que hace Macías, que es un chico que quiere mejorar.

Así lo ha demostrado desde que llegó a León y se ganó la titularidad, al igual que Ángel Mena. Dicen que “el que es perico donde quiera es verde” y estos muchachos hicieron buenas campañas en sus anteriores equipos y ahora llegaron a un cuadro que les gustó y han demostrado su talento.

Desde luego esto puede molestar a jugadores que han estado antes en León y que no la hicieron. Para muchos es conocido que existen elementos mexicanos que no tienen (tenemos) la capacidad para aceptar que un compañero es mejor que uno y que eso te tiene que obligar a superarte.

Siempre he creído que la competencia es lo mejor que puede haber, pero competencia sana; si eres inteligente, lo aprovechas. Si soy suplente, estoy cerca de ser alguien, ¿qué tengo que hacer?, superarme cada día.

José Juan Macías dispara en el juego Vs. Pumas. / Foto: MexSport

En casi todos los equipos hay dimes y diretes, obvio los que no juegan, o a los que sienten que les mandan la “pedrada”, siempre estarán en contra de los que están jugando.

Este León me alegra

En general, me alegra el paso del León, más por su entrenador, que ha demostrado que es capaz y eso calla muchas bocas.

Ahora, fácil es llegar, lo difícil es sostenerse y hay que esperar que sigan por ese camino y no pierdan piso, que es algo muy común en nuestro futbol mexicano; creemos que por unos buenos resultados ya está el pastel terminado y no, falta mucho. La exigencia del técnico y los directivos, hasta de los mismos jugadores, es lo que da resultados y te lleva a buen puerto.

