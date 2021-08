¡Sufrido! Bravos vence 12-10 a Guerreros de Oaxaca y asegura la serie

Guerreros de Oaxaca se acercó peligrosamente en la pizarra pero Bravos de León pudo contener el vendaval; así, la novena guanajuatense aseguró el triunfo en su penúltima serie de la temporada 2021 en la LMB.

Con pizarra de 12-10, Bravos se quedó con el triunfo en el segundo partido que protagoniza con la novena de Oaxaca, resultado que también le permitió asegurar la serie que llegará a su fin este domingo en el estadio Eduardo Vasconcelos.

Los leoneses no especularon ni siquiera en las primeras entradas, pues con sencillos de Matt Clark, Frank Díaz y Alfredo Hurtado, Bravos sumó sus primeras tres carreras del partido en la primera entrada, las cuales aumentaron a cinco con las dos que entraron en el segundo episodio, éstas gracias a Brandon Villarreal y Gilberto Carrera.

La novena entrada fue un desastre para la novena de León | Foto: Twitter Bravos

El desempeño en la lomita no fue menor, pues no se recibieron carreras en las primeras seis entradas gracias a la labor defensiva de los del Bajío, que sumaron una rayita más a la pizarra en la cuarta entrada y otra más en la sexta.

Oaxaca respondió hasta el séptimo episodio con tres carreras que parecían no complicar el desarrollo del duelo para Bravos, que ganaba 12-3 previo a la última entrada, la que definiría el resultado final.

Ahí, la novena bélica consiguió una serie de siete carreras gracias a un cuadrangular de Bryan Araiza, sencillo remolcador de Sebastián García, doble de Samar Leyva y hit productor de Carlos Franco, para generar mucha preocupación en los leoneses que parecían no responder ante el aluvión que les caía encima.

El tiempo, no obstante, no dio para más, Guerreros ya no tuvo oportunidad de igualar la pizarra y, este domingo, Bravos podría concretar una barrida si obtiene una victoria en el último partido de la serie.