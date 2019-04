Brian Fernández le 'hace ojitos' a otro equipo de Liga MX

Guadalajara, Jalisco.- El actual goleador de Necaxa, Brian Fernández, hizo una declaración que, quizá, romperá el corazón a varios seguidores del equipo y de aquellos que lo querían como refuerzo. Quiere ir a Tigres.

En entrevista, al final del partido ante Atlas, Fernández habló sobre el futuro en el futbol, señalando que le gustaría llegar a Tigres.

Se han escuchado comentarios. A mí me agrada un club, que me encanta y es Tigres. Es un club muy lindo, al cual, me sentí muy bien en la cancha, la afición, todos muy lindos”, declaró.