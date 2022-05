Canelo Álvarez asume derrota ‘como hombre’ y peleará otra vez Vs Golovkin

Así como deben reconocer los errores y los tropiezos, Saúl "Canelo" Álvarez admitió que asumió como hombre su derrota ante Dmitry Bivol hace unos días.

Tras presentar su torneo de golf "No Golf, No Life" en el club Bosque Real, el mejor peleador mexicano libra por libra habló de su descalabro ante el ruso por el título de los semipesados.

"Obviamente a nadie le gusta perder, son una persona muy competitiva y es un sentimiento muy feo pero como hombre también tienes que reconocer, así cuando ganas como cuando pierdes y como hombre hay que tomarlo, tal cual".

"Intentamos subir de peso, hacer otro campeonato en las 175 libras, no se logró, pero eso no dice que no lo vuelva a intentar. Vienen ahora cosas más importantes en el boxeo y lo deseché (superé) de esa manera porque estoy intentando cosas que nadie intenta, soy una persona que arriesga para tener grandeza", expuso Álvarez.

Habrá Canelo Vs Golovkin III

El "Canelo" reiteró que regresará a los cuadriláteros en septiembre para enfrentar a Gennady Golovkin, que habrá revancha con Bivol y que posiblemente sería en diciembre.

El peleador tapatío estuvo acompañado por el presidente de Grupo Value, Carlos Bremer, y el titular del CMB, Mauricio Sulaimán en la presentación de su torneo con el que busca incentivar a niños y jóvenes para practicar golf.