Chávez Jr. acusa al Canelo de tenerle coraje “porque ya le he bajado varias morras”

La rivalidad entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez no es por el boxeo, es por mujeres.

Chávez Jr., en un video, habló sobre que él es el boxeador mexicano más guapo y eso es la causa de la envidia del Canelo.

Como ya es costumbre, el hijo de la leyenda vuelve a estar envuelto en una polémica.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene tanto coraje”.

Hace unos años, Canelo y Chávez se enfrentaron en una de las peleas más esperadas por la afición mexicana, pero el hijo de la leyenda enseñó poco y su mérito fue evitar el nocaut, aunque el tapatío ganó por puntos sin mucha complicación.

Chávez Jr. quiere volver a las peleas estelares

En la misma transmisión con sus fans, Julio César Chávez Jr. se refirió a su futuro en el boxeo, esto luego de vencer al pugilista peruano David ‘Pantera’ Zegarra hace unas semanas, aunque no dejó nada claro.

Julio César Chávez Jr. busca volver a demostrar sus cualidades de boxeo después de salir de su rehabilitación por el consumo de drogas.

“Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el Flaco, Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie”.

Hasta el momento, Canelo no ha hablado sobre las declaraciones de Chávez Jr.





