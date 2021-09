¡Todo es culpa de ‘Doctor’ y Martinoli! Carlos Aguilar revela el origen de ‘El Zar’

CDMX.- Debido al ‘Doctor’ Luis García y a Christian Martinoli, Carlos Aguilar es conocido como ‘El Zar’, reveló el actual cronista de TUDN.

En entrevista con Antonio de Valdés, el experimentado analista le preguntó cómo nació ‘El Zar’ y Carlos Aguilar mencionó al ‘Doctor’ Luis García y a Christian Martinoli.

En algunas transmisiones de ‘Protagonistas’ si no me equivoco, el primero que lo menciona, recuerdo, fue Luis García (‘Doctor’) y el que lo retoma es Christian Martinoli, y de ahí me lo pusieron de mote”, contó Carlos Aguilar sobre el apodo de ‘El Zar’.