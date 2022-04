Celaya, Guanajuato.- El presidente del Club Celaya, Carlos Benavides, puntualizó que Celaya no se mudará y que no hubo acercamiento de ningún empresario para que el equipo abandonara la plaza.

Carlos Benavides y José Hanan, presidente y director deportivo del Club Celaya respectivamente, se reunieron con el presidente municipal Javier Mendoza para dar seguimiento a la logística de seguridad para el encuentro de Cuartos de Final de la Liga de Expansión ante Cancún.

Al término de la reunión, Carlos Benavides habló con los medios de comunicación y desmintió lo escrito por el columnista del periódico Récord Miguel Ángel Luis Castillo, donde éste aseguró que Celaya se mudaría a Chihuahua.

A mi me da, no sé si decir pena o bronca, qué bueno es normal cuando va terminando el torneo que se empieza hablar de un cambio o venta, he venido firmemente a desarrollar este torneo, queremos que Celaya sea un agente de modelo y eso no se hace de un día para otro”, dijo